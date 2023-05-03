Кубо: «Гол в ворота «Реала» – особенный момент для меня»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо поделился эмоциями после гола в ворота «сливочных», который забил вчера за «Реал Сосьедад». Напомним, поединок закончился победой басков со счётом 2:0. Кубо открыл счёт на 47-й минуте.

«Гол в ворота «Реала» – особенный момент для меня. Этот клуб является величайшим во всём мире», – сказал японец на послематчевом интервью.

Напомним, Кубо покинул мадридскую команду прошлым летом на постоянной основе. До этого хавбек несколько раз уходил в аренду.

На счету Кубо 8 голов и 3 результативные передачи в этом розыгрыше Ла Лиги. Ранее ходили слухи, что руководство «Реала» заинтересовано в возвращении полузащитника.