Анчелотти: «Меня не волнует, какой дедлайн поставила сборная Бразилии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его не волнуют слухи о возможном назначении в сборную Бразилии. Напомним, ранее ходили слухи о том, что «пентакампеоне» назначили итальянцу дедлайн, до которого он должен принять решение о своём будущем.

«Я уже несколько раз говорил, что обсуждение моего будущего не имеет смысла. Меня не волнует, какой дедлайн поставила сборная Бразилии. Я ни с кем не контактировал», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Анчелотти действует контракт с «Реалом» до 2024 года. Карло ранее заявил, что хотел бы остаться в клубе до указанного срока.