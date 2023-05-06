Кого Беллингем усадит на лавку в «Реале»

Джуд Беллингем в шаге от перехода в мадридский «Реал». По данным СМИ, англичанин уже согласовал со «сливочными» условия личного контракта. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого англичанин усадит на лавку в Мадриде.

Джуд Беллингем уникальный футболист – в том смысле, что может сыграть на любой позиции в центре поля. Англичанин может играть как ближе к своей штрафной, так и к чужой. Разнообразие ролей позволит главному тренеру «Реала», с одной стороны, использовать Беллингема на нескольких позициях, с другой – будет сложнее понять, кого усадить на лавку из текущих футболистов. Очевидно, что новичок, стоимость которого оценивается в 150 миллионов евро, должен играть.

Понятно, что в перспективе ближайшего времени «Реал» расстанется с ветеранами Тони Кроосом и Лукой Модричем. Уже заметно, что они начинают сбавлять, но в следующем сезоне они точно будут в составе. Правда, кажется, что как раз немец потеряет игровое время из-за появления Беллингема. Англичанин намного лучше играет в отборе, а у Крооса с этим наметились явные проблемы, которые становятся слишком заметными. При этом на бумаге сбалансированным выглядит сочетание Беллингема с Модричем и Камавингой. В таком трио француз будет больше сосредоточен на оборах, англичанин окажется чуть выше, а хорват займётся атакой. В этом случае Вальверде должен играть ближе к атаке, а Чуамени составит компанию Кроосу на скамейке.

Теоретически Кроос может остаться с Модричем, а Беллингем будет как раз действовать под ними и заниматься отборами. Правда, в таком сочетании англичанину придётся подчищать за двумя звёздными ветеранами, что может привести к дисбалансу в середине поля. В этом сочетании Камавинга может оказаться в роли левого защитника, где его в этом сезоне использовал Анчелотти, Вальверде вновь будет действовать в атаке, а Чуамени снова окажется на лавке.

Есть вариант, что и Кроос, и Модрич будут скорее игроками запаса и ротации. Беллингем может опять же занять роль в середине полузащиты, перед ним окажется Вальверде, а за ним – Чуамени или Камавинга. Правда, такое сочетание выглядит слегка рискованным, ведь ему будет недоставать опыта, который во многом становится решающим в матчах «сливочных». Ставка на такую молодую полузащиту скорее возможна пока что в матчах против соперников намного ниже уровнем.

Гарет Саутгейт порой использует Беллингема как «десятку» в матчах сборной Англии. Этот вариант выглядит как одна из опций «Реала». По флангам можно расположить Винисиуса и Вальверде, а Беллингем будет играть по центру между ними. В этому случае под этим трио можно расположить Камавингу и Чуамени, чтобы соблюсти баланс атаки и обороны.

С другой стороны, возможно, и сам Беллингем поначалу окажется на скамейке запасных. Англичанин пока совсем юн, и ему потребуется время на адаптацию. Камавинга первый сезон практически полностью провёл на лавке, привыкая к требованиям мадридцев и серьёзно наращивая мышечную массу. Чуамени в начале сезона получил место в основном составе после ухода Каземиро, но постепенно оказался на лавке запасных. В «Реале» рассчитывают на молодого француза, но пока считают, что тому ещё надо прибавить. За Чуамени тоже заплатили большие деньги, так что даже серьёзная трансферная сумма не может служить гарантией игры в основе.

Беллингем в любом случае приобретается в «Реал», чтобы играть. Вот только вовсе необязательно, что это случится уже в следующем сезоне. Мадридцы могут себе позволить дать даже дорогостоящему новичку время на адаптацию.

Роман Андреев