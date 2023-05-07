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«Барселона» хочет бесплатно вернуть Обамеянга

07 Мая 2023 • 13:30 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
13.05 17:00

«Барселона» планирует вернуть в команду нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, летом 2022 года каталонский клуб продал 33-летнего габонского форварда «синим» за 12 миллионов евро.

По сведениям Sport.es, Обамеянг не входит в планы «Челси» на будущий сезон, по этой причине стороны ведут переговоры о расторжении трудового соглашения, однако пока они не могут договориться. Источник отмечает, что в услугах Обамеянга заинтересована «Барселона», однако «сине-гранатовые» готовы взять футболиста только бесплатно.

В текущем сезоне нападающий забил три мяча и отдал один голевой пас в 22 матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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