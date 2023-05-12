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«Барселона» сыграет с «Реалом» в США

12 Мая 2023 • 20:12 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
1 5.60 X 4.05 2 1.60
14.05 22:00

«Барселона» в рамках предсезонной подготовки проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом». Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Сине-гранатовые» проведут в США четыре контрольные игры. Сначала подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Ювентусом» (22 июля), затем с «Арсеналом» (26 июля). «Эль класико» пройдет 29 июля на арене, вмещающей 80 тысяч зрителей, а завершится турне «Барселоны» поединком против «Милана».

После 33 туров каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 82 очка. «Реал» идет на третьей строчке, имея в своем активе 68 баллов.

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Реал Мадрид Милан Ювентус Барселона Арсенал Лондон
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