«Барселона» сыграет с «Реалом» в США

«Барселона» в рамках предсезонной подготовки проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом». Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Сине-гранатовые» проведут в США четыре контрольные игры. Сначала подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Ювентусом» (22 июля), затем с «Арсеналом» (26 июля). «Эль класико» пройдет 29 июля на арене, вмещающей 80 тысяч зрителей, а завершится турне «Барселоны» поединком против «Милана».

После 33 туров каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 82 очка. «Реал» идет на третьей строчке, имея в своем активе 68 баллов.