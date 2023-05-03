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«Ньюкасл» предложил 80 миллионов евро за Рафинью

03 Мая 2023 • 12:55 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
06.05 17:00

«Ньюкасл» обратился к каталонской «Барселоне» с предложением по трансферу вингера Рафиньи Диаса. По информации от журналиста Херарда Ромеро, английский клуб предложил за бразильца целых 80 миллионов евро.

Рафинья проводит свой первый сезон за «Барселону» после перехода из «Лидса» прошлым летом. Ранее ходили слухи, что бразильца могут отпустить, чтобы выручить деньги для покупки других новичков. Если «Барселона» согласится на условия «Ньюкасла», Рафинья станет самой дорогой продажей в истории клуба после Неймара.

Рафинья в нынешнем сезоне записал на свой актив 7 голов и 6 результативных передач в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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