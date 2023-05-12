Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Интерес «Барселоны» к Амрабату угас в последние недели

12 Мая 2023 • 14:32 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
1 1.95 X 3.60 2 3.80
14.05 16:00

«Барселона» охладила свой интерес к полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату. По информации от инсайдера Самуэля Марсдена, марокканец не является приоритетным кандидатом на замену Серхио Бускетсу, который покинет «Камп Ноу» в конце сезона на правах свободного агента.

Источник сообщает, что предыдущие слухи о возрастающем интересе «Барселоны» к Амрабату не соответствуют действительности. Сам игрок хочет перебраться на «Камп Ноу», но сделка в данный момент видится сложной.

Вместо Бускетса главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть не Амрабата, а Мартина Субименди из «Реал Сосьедада», который оценивается в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.05.23 в 21:45
Лацио Лацио
Лечче Лечче
1.54 4.10 6.80
Видео
13.05.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Аталанта Аталанта
4.70 3.75 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
14:32 · Италия. Серия А
Интерес «Барселоны» к Амрабату угас в последние недели
14:29 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: Хочу американца и японца в команду
14:29 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет проявить себя перед Почеттино
12:44 · Италия. Серия А
Джеко согласился продлить контракт с «Интером»
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше предпочитает продать Обамеянга и Лукаку, а не Брою
11:12 · Италия. Серия А
Дюрица высказался о карьере Миранчука в Италии
10:26 · Италия. Серия А
Бош: «Интер» почти в финале Лиги чемпионов, но если бы не судья, на его месте могла быть «Барселона»
09:20 · Италия. Серия А
Бонуччи: «500 матчей за «Ювентус» - серьёзное достижение»
05:36 · Италия. Серия А
Валентино Росси: «Милан» силён коллективной игрой»
04:59 · Италия. Серия А
Абрахам рассказал, как Томори стимулировал его изучать итальянский язык
01:44 · Италия. Серия А
Мотта хочет возглавить «ПСЖ» – он считает, что готов к работе в клубе
00:21 · Италия. Серия А
У «Фиорентины» - одна победа в восьми матчах, ранее «фиалки» не проигрывали два месяца
00:15 · Италия. Серия А
Гол «Байеру» стал для Бове вторым за 27 матчей в составе «Ромы»
00:03 · Италия. Серия А
«Рома» прервала четырёхматчевую серию неудач в официальных играх
11 Мая
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сомневается в подписании Кейна – клуб готов переключиться на Осимхена
Все новости
Рекомендуем