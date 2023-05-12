Интерес «Барселоны» к Амрабату угас в последние недели

«Барселона» охладила свой интерес к полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату. По информации от инсайдера Самуэля Марсдена, марокканец не является приоритетным кандидатом на замену Серхио Бускетсу, который покинет «Камп Ноу» в конце сезона на правах свободного агента.

Источник сообщает, что предыдущие слухи о возрастающем интересе «Барселоны» к Амрабату не соответствуют действительности. Сам игрок хочет перебраться на «Камп Ноу», но сделка в данный момент видится сложной.

Вместо Бускетса главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть не Амрабата, а Мартина Субименди из «Реал Сосьедада», который оценивается в 70 миллионов евро.