Деку близок к назначению в «Барселону»

«Барселона» в скором времени может объявить о назначении Деку на должность спортивного директора.

О переговорах между каталонским клубом и знаменитым португальским экс-игроком стало известно в начале месяца. Как утверждается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, стороны стали ближе к договорённости. Переговоры продвигаются успешно, и уже в скором времени специалист может согласовать с клубом последние детали сделки.

Напомним, что ранее пост спортивного директора «Барселоны» покинул Матеу Алемани, принявший предложение английской «Астон Виллы». Именно его и предстоит заменить Деку.