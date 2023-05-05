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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» всё ещё ждёт ответа от Гюндогана

05 Мая 2023 • 12:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лидс
06.05 17:00

Каталонская «Барселона» продолжает ждать ответ от полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, который летом может присоединиться к команде Хави Эрнандеса на правах свободного агента.

Как сообщает инсайдер Серхи Соле в социальных сетях, немец в данный момент сфокусирован на борьбе за все трофеи в составе «Манчестер Сити». «Горожане» сохраняют шансы на победу в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Если команда Хосепа Гвардиолы скоро выйдет в финал Лиги чемпионов, это отложит решение Гюндогана на ещё более длительный срок.

Напомним, ранее сообщалось, что Илкай не против перебраться в «Барселону», но в то же время раздумывает над тем, чтобы остаться в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИДС
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