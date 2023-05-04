Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути: «На месте Месси я бы не возвращался в «Барселону»

04 Мая 2023 • 09:46 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути призвал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси не возвращаться в каталонскую «Барселону». Напомним, ранее стало известно, что аргентинец не останется в Париже на следующий сезон и уйдёт на правах свободного агента.

«На месте Месси я бы вернулся в «Барселону». Он уже достиг в этом клубе всего, чего только мог. В данный момент этот вызов смотрится очень большим. «Барселона» в данный момент не способна выиграть Лигу чемпионов, даже Месси ей в этом не поможет», – сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, «Барселона» хочет вернуть Месси, но сделку может не одобрить руководство Ла Лиги из-за нарушения финансовых правил.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Гути
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРУА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.05.23 в 20:30
Севилья Севилья
Эспаньол Эспаньол
1.80 3.65 4.80
Видео
04.05.23 в 20:30
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
1.98 3.40 4.10
Видео
04.05.23 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вальядолид Вальядолид
1.77 3.65 5.00
Видео
04.05.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Бетис Бетис
1.72 3.75 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
10:19 · Италия. Серия А
«Салернитана» решила выкупить Булайе Диа у «Вильярреала»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ньюкасл» нашли усиление в Испании
09:46 · Испания. Ла Лига
Гути: «На месте Месси я бы не возвращался в «Барселону»
09:22 · Испания. Ла Лига
Кройф собирается уйти из «Барселоны»
08:40 · Испания. Ла Лига
Перес взбешён выступлением «Реала» в чемпионате Испании 3
02:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» потеряет 8 млн евро, если уступит «Атлетико» второе место в Ла Лиге
01:50 · Испания. Ла Лига
Инсайдер: «Отец Месси в ближайшее время проведёт встречу с новым клубом»
01:37 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» повторил собственное достижение 75-летней давности
01:01 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» оправился после трёх поражений, переиграв «Сельту»
00:56 · Испания. Ла Лига
Дубль Гризманна принёс «Атлетико» разгромную победу над «Кадисом»
00:10 · Испания. Ла Лига
Бускетс ещё не определился со своим будущим в «Барселоне» – он ждёт известий о возвращении Месси
03 Мая
23:47 · Испания. Ла Лига
Гризманн – второй в топ-5 лигах по результативным действиям после ЧМ-2022
23:39 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» отреагировали на слухи о договорённости Беллингема с «Реалом»
23:23 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал четвёртым в списке лучших бомбардиров «Атлетико» за всю историю
22:41 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ рассматривает возможность покупки Кристенсена у «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем