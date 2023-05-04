Гути: «На месте Месси я бы не возвращался в «Барселону»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути призвал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси не возвращаться в каталонскую «Барселону». Напомним, ранее стало известно, что аргентинец не останется в Париже на следующий сезон и уйдёт на правах свободного агента.

«На месте Месси я бы вернулся в «Барселону». Он уже достиг в этом клубе всего, чего только мог. В данный момент этот вызов смотрится очень большим. «Барселона» в данный момент не способна выиграть Лигу чемпионов, даже Месси ей в этом не поможет», – сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, «Барселона» хочет вернуть Месси, но сделку может не одобрить руководство Ла Лиги из-за нарушения финансовых правил.