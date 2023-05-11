Руководство «Барселоны» не обсуждало вариант с возвращением Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар не вернётся в каталонскую «Барселону» ближайшим летом. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, бразилец не обсуждался в руководстве «сине-гранатовых» в качестве одного из вариантов для усиления на следующий сезон.

У Неймара в данный момент сложная ситуация в «ПСЖ». Руководство парижан хотело бы избавиться от футболиста, за которого в 2017 году были заплачены рекордные 222 миллиона евро. Сам бразилец тоже не против сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах Неймара заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

Напомним, Неймар пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.