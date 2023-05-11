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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Барселоны» не обсуждало вариант с возвращением Неймара

11 Мая 2023 • 11:34 Комментировать
ПСЖ
...
Аяччо
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13.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар не вернётся в каталонскую «Барселону» ближайшим летом. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, бразилец не обсуждался в руководстве «сине-гранатовых» в качестве одного из вариантов для усиления на следующий сезон.

У Неймара в данный момент сложная ситуация в «ПСЖ». Руководство парижан хотело бы избавиться от футболиста, за которого в 2017 году были заплачены рекордные 222 миллиона евро. Сам бразилец тоже не против сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах Неймара заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

Напомним, Неймар пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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