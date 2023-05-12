«Барселона» не связывалась с Фойтом по поводу трансфера

Каталонская «Барселона» не связывалась с защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом по поводу потенциального трансфера в ближайшее межсезонье. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, «сине-гранатовые» не контактировали с аргентинцем.

Источник добавляет, что трансфер Фойта в «Барселону» в данный момент смотрится крайне маловероятным, так как каталонский клуб не в силах удовлетворить финансовые требования «Вильярреала».

Команда Хави Эрнандеса хочет пригласить летом нового правого защитника, но Фойт сейчас считается недоступным вариантом, поэтому «Барселона» вынуждена изучать альтернативы.