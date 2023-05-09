Хави нравится Рафинья, но руководство «Барселоны» хочет заработать большие деньги на его продаже

Будущее вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса на «Камп Ноу» до сих пор остаётся неизвестным. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что футболист нравится главному тренеру Хави Эрнандесу, который хочет сохранить бразильца в своём составе. Тем не менее, руководство «Барселоны» не против продать Рафинью, так как считает, что его трансфер может помочь клубу заполучить большие деньги.

Летом «Барселона» хочет пригласить нескольких новичков, что будет непросто сделать из-за финансового кризиса. За счёт продажи Рафиньи руководство хочет облегчить себе задачу.

Напомним, в услугах Рафиньи в данный момент интересуются некоторые клубы из Английской премьер-лиги, включая «Ньюкасл» и «Челси».