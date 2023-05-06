Чигринский — о переходе в «Барселону»: «Гвардиола позвонил мне — и стало страшно»

Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский рассказал о своём переходе в испанский клуб летом 2009 года из донецкого «Шахтёра».

По словам украинского футболиста, он долго не мог поверить в интерес со стороны «Барселоны», но потом ему лично позвонил тогдашний наставник «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола.

«Гвардиола позвонил мне во время предсезонной подготовки в Швейцарии. Вот тут мне действительно стало страшно. Пеп сказал: «Хочу, чтобы ты был партнёром Пике в течение многих лет. Поверь, мне нравится, как ты отбиваешь мяч и твой первый пас». Я был в шоке», — приводит слова Чигринского El Relevo.

Напомним, что сумма трансфера тогда составила 25 миллионов евро. За «Барселону» Чигринский выступал до 2010 года, проведя в составе каталонской команды в общей сложности 14 матчей. Сейчас 36-летний защитник представляет греческий клуб «Ионикос».