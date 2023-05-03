Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен попал в сферу интересов «Астон Виллы».

Недавно стало известно о переходе в бирмингемский клуб спортивного директора «Барселоны» Матеу Алемени, и вскоре, как информируют английские СМИ, в том же направлении может проследовать датский футболист. По данным Birmingham Live, «Астон Вилла» уже включила 27-летнего центрбека в список трансферных целей на предстоящее лето.

Андреас Кристенсен отлично знаком с английским футболом – на выступал за «Челси» с 2012 по 2022 год, после чего и перешёл в «Барселону». Его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 30 млн евро.