У «Вильярреала» хорошие шансы арендовать Торре на следующий сезон

Полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре может провести следующий сезон на правах аренды в составе другого клуба из испанской Ла Лиги. По информации от журналиста Хави Мигеля, у «Вильярреала» сейчас хорошие шансы на оформление подобной сделки.

Руководство «Барселоны» понимает, что у Торре вряд ли будет стабильная игровая практика в команде Хави Эрнандеса в обозримом будущем. Именно поэтому футболисту будет позволено уйти в аренду в следующем сезоне.

20-летний Торре в нынешней кампании всего 5 раз выходил на поле в матчах чемпионата Испании, где не отметился ни одним результативным действием.