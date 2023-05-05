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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Вильярреала» хорошие шансы арендовать Торре на следующий сезон

05 Мая 2023 • 11:51 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетик Б
13.05 19:30

Полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре может провести следующий сезон на правах аренды в составе другого клуба из испанской Ла Лиги. По информации от журналиста Хави Мигеля, у «Вильярреала» сейчас хорошие шансы на оформление подобной сделки.

Руководство «Барселоны» понимает, что у Торре вряд ли будет стабильная игровая практика в команде Хави Эрнандеса в обозримом будущем. Именно поэтому футболисту будет позволено уйти в аренду в следующем сезоне.

20-летний Торре в нынешней кампании всего 5 раз выходил на поле в матчах чемпионата Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Пабло Торре трансферы футбола - лето 2023
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