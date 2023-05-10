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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс ещё перед началом сезона был настроен уйти из «Барселоны»

10 Мая 2023 • 11:44 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс заранее знал, что покинет команду в конце этого сезона. По информации от Mundo Deportivo, испанский хавбек держал это в уме, когда начинал нынешнюю кампанию.

Напомним, Бускетс уже сообщил своим партнёрам о решении покинуть «Барселону» на правах свободного агента. Следующим клубом Серхио с большой долей вероятности станет команда из Саудовской Аравии, где футболисту предлагают выгодные финансовые условия.

По сведениям источника, в один момент Бускетс думал остаться в «Барселоне» ради перспективы воссоединения с Лионелем Месси. Тем не менее, так как возвращение аргентинца находится под большим сомнением, Серхио решил не ждать разрешения ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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