Бускетс ещё перед началом сезона был настроен уйти из «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс заранее знал, что покинет команду в конце этого сезона. По информации от Mundo Deportivo, испанский хавбек держал это в уме, когда начинал нынешнюю кампанию.

Напомним, Бускетс уже сообщил своим партнёрам о решении покинуть «Барселону» на правах свободного агента. Следующим клубом Серхио с большой долей вероятности станет команда из Саудовской Аравии, где футболисту предлагают выгодные финансовые условия.

По сведениям источника, в один момент Бускетс думал остаться в «Барселоне» ради перспективы воссоединения с Лионелем Месси. Тем не менее, так как возвращение аргентинца находится под большим сомнением, Серхио решил не ждать разрешения ситуации.