Левандовски повторил достижение Роналдо

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски преодолел отметку в 30 голов во всех турнирах.

Лидер атаки «сине-гранатовых» отметился дублем в чемпионском для команды матче против «Эспаньола» (4:2). 34-летний поляк стал первым со времён Роналдо игроком, забившему 30 или более голов в своём дебютном сезоне за «Барселону». Легендарный бразилец сделал это 26 лет назад.

Именно Роберт Левандовски возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша Ла Лиги с 21 забитым мячом, опережая Карима Бензема из мадридского «Реала» на четыре точных удара.

Левандовски перешёл в «Барселону» прошлым летом из мюнхенской «Баварии».