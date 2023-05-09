Деку попытается убедить Рафинью вернуться в АПЛ

Деку, агент полузащитника «Барселоны» Рафиньи Диаса, хочет убедить своего клиент перебраться обратно в Английскую премьер-лигу, где футболист ранее выступал в составе «Ньюкасла». Об этом сообщает издание Sport.

Отмечается, что «Барселона» открыта к продаже Рафиньи, так как считает, что сделка может принести клубу важные деньги для трансфера других футболистов. Главным претендентом на Рафинью в данный момент является «Ньюкасл».

Напомним, Рафинья в нынешнем сезоне отметился семью голами и шестью результативными передачами в Ла Лиге. Деку недавно связывали с назначением на пост спортивного директора «Барселоны».