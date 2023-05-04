«Барселона» хочет продать Фати, но сам игрок не горит желанием уходить

Каталонская «Барселона» летом хочет продать своего воспитанника Ансу Фати, за которого рассчитывает получить большие деньги. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

При этом сам футболист наотрез отказывается покидать «Барселону», ведь хочет остаться и доказать, что способен раскрыть свой потенциал на «Камп Ноу». Фати уверен, что ему по силам вернуться в топ-форму в следующем сезоне.

Напомним, в предыдущих кампаниях Фати перенёс несколько тяжёлых травм, из-за чего Ансу тяжело набрать оптимальную форму. На счету испанца четыре гола и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.