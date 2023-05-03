Алемани станет новым спортивным директором «Астон Виллы»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани решил променять каталонскую команду на «Астон Виллу». По информации от журналиста Фабрицио Романо, специалист в скором времени должен принять предложение «вилланов».

Алемани уже сообщил о решении уйти президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Матеу очень привлекает проект, который предложили ему в «Астон Вилле». Алемани воодушевляет возможность поработать в Английской премьер-лиге.

Напомним, «Астон Виллу» возглавляет испанец Унаи Эмери, под руководством которого команда в данный момент располагается на седьмом месте в турнирной таблице.