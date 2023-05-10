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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он стал королём» - Райкаард нахваливает Хави

10 Мая 2023 • 04:16 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Бывший тренер «Барселоны» нахваливает наставника нынешнего - Хави Эрнандеса. Франк Райкаард, руководивший клубом на протяжении пяти лет, с 2003 по 2008 год, раньше тренировал Хави, а сейчас он рад тому, что «Барселона» оказалась в хороших руках.

- У меня хорошие воспоминания о Хави, сейчас он стал королем футбола и я очень рад видеть, что команда готовится выиграть Лигу чемпионов. Для меня большая честь, что я смог поработать в этом клубе, - цитирует Райкаарда французское издание L'Equipe.

Чемпионом Испании «Барселона» может стать уже в воскресенье, для этого надо обыгрывать «Эспаньол». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Райкаард Хави Эрнандес
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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