«Атлетико» не хочет Торреса вместо Карраско, клуб требует от «Барселоны» 19 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» не заинтересован в обмене атакующими футболистами с каталонской «Барселоной». Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы предложить своего нападающего Феррана Торреса в обмен на Янника Карраско.

Журналист Хавьер Диас в социальных сетях сообщает, что «Атлетико» не заинтересован в услугах Торреса, за которого «Барселона» зимой 2022 года заплатила 55 миллионов евро. «Матрасники» требуют за Карраско только 19 миллионов евро, без включения в сделку каких-либо футболистов.

У Карраско остаётся чуть более года по контракту с «Атлетико». Сам футболист открыт к переходу в «Барселону».