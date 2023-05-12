Гримальдо мечтает вернуться в «Барселону», но Хави не видит игрока в своём составе

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо мечтает о возвращении в каталонскую «Барселону». Журналист Иван Сан Антонио сообщает, что испанец хотел бы присоединиться к «сине-гранатовым» летом на правах свободного агента.

Тем не менее, источник также добавляет, что футболист не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Наставник клуба не хочет видеть Гримальдо даже в случае потенциального ухода Жорди Альбы.

27-летний Гримальдо в этом сезоне записал на свой актив 3 гола и 8 результативных передач в чемпионате Португалии. Испанец выступает за «Бенфику» с 2015 года, когда покинул академию «Барселоны».