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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гримальдо мечтает вернуться в «Барселону», но Хави не видит игрока в своём составе

12 Мая 2023 • 09:54 Комментировать
Портимоненсе
...
Бенфика
1 12.00 X 6.00 2 1.25
13.05 20:00

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо мечтает о возвращении в каталонскую «Барселону». Журналист Иван Сан Антонио сообщает, что испанец хотел бы присоединиться к «сине-гранатовым» летом на правах свободного агента.

Тем не менее, источник также добавляет, что футболист не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Наставник клуба не хочет видеть Гримальдо даже в случае потенциального ухода Жорди Альбы.

27-летний Гримальдо в этом сезоне записал на свой актив 3 гола и 8 результативных передач в чемпионате Португалии. Испанец выступает за «Бенфику» с 2015 года, когда покинул академию «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Хави Эрнандес Алехандро Гримальдо трансферы футбола - лето 2023
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