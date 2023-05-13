Вингер «Барселоны» Ансу Фати не хочет переходить в «Вулверхэмптон». По информации от журналиста Давида Бернабеу, испанец твёрдо хочет остаться в «Барселоне», которую считает клубом своей жизни.

Агенту Фати Жорже Мендешу придётся как следует постараться, чтобы удержать своего клиента на «Камп Ноу». Руководство хочет отдать Ансу «Вулверхэмптону» в обмен на полузащитника Рубена Невеша. Агент постарается отговорить президента Жоана Лапорту, отправив в стан «волков» вместо Фати другого игрока. Среди вариантов: Нико Гонсалес, Абде Эззалзули и Серджино Дест.

Напомним, Фати в предыдущих двух сезонах пропустил большую часть матчей из-за различных травм.