Фернандеш: «Никто не думал, что «Манчестер Юнайтед» будет претендовать на место в топ-4»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об успехах своей команды в текущем сезоне.

Коллектив Эрика тен Хага располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, на одно очко опережая «Ливерпуль» при матче в запасе.

«Никто не думал, что мы будем бороться за место в верхней четвёрке в текущем сезоне, – делится мыслями португалец. – Сейчас нас оценивают иначе, но я помню, как в начале сезона многие не видели нас даже в шестёрке сильнейших команд лиги. Для некоторых наше выступление стало настоящим сюрпризом», – заявил в интервью Football Daily Фернандеш.