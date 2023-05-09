Вегхорст: «Если «Манчестер Юнайтед» захочет выкупить меня, всё будет зависеть от предложенной роли»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст может покинуть «красных дьяволов» даже в том случае, если клуб решит выкупить его из аренды в конце сезона. Напомним, права на нидерландца принадлежат «Бёрнли», который недавно оформил возвращение в Английскую премьер-лигу.

«Я являюсь парнем, который просто любит играть в футбол. Когда твоё игровое время сокращается, ты начинаешь скучать. Если «Манчестер Юнайтед» захочет выкупить меня на постоянной основе, всё будет зависеть от того, какую роль мне предложит руководство», – цитирует Вегхорста журналистка Шарлотт Данкер.

Ваут выступает за «Манчестер Юнайтед» с января этого года. На его счету одна результативная передача в 14 матчах АПЛ.