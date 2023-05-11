«Манчестер Юнайтед» сомневается в подписании Кейна – клуб готов переключиться на Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» ищут нового центрфорварда на предстоящий сезон. В клубе считают, что Гарри Кейн, ныне выступающий за «Тоттенхэм», идеально впишется в построения Эрика тен Хага, однако шансы на такой трансфер оцениваются невысоко, докладывает журналист Джон Кросс. Главной альтернативой Кейну называется Виктор Осимхен, на которого также претендует «Пари Сен-Жермен». Английский гранд имеет преимущество над парижанами – сам 24-летний нигериец хотел бы выступать в Премьер-лиге.

Трансферная стоимость Виктора Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро.