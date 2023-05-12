«Манчестер Юнайтед» предложил огромный контракт Мин Джэ

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ предстоящим летом может пополнить состав «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Foot Mercato, английский клуб приступил к переговорам с «Наполи» по трансферу 26-летнего футболиста. По информации источника, «красные дьяволы» уже предложили игроку трудовой договор с очень большим окладом, но точная сумма пока неизвестна. Отметим, что на южнокорейского защитника также претендует «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Мин Джэ провел 43 матча с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и отдал два голевых паса. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.