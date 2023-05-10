Ди Марцио: «В АПЛ есть только два клуба, которые могут позволить себе трансфер Осимхена»

Журналист Джанлука ди Марцио раскрыл имена единственных клубов из Англии, которые могут себе позволить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Напомним, президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис оценивает нигерийца в 150 миллионов евро. Виктор может стать самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

«В Английской премьер-лиге есть только два клуба, которые могут позволить себе трансфер Осимхена. Речь идёт о «Челси» и «Манчестер Юнайтед», – дал понять итальянец в своих социальных сетях.

Напомним, интерес к Осимхену также сохраняет мюнхенская «Бавария». На счету форварда 23 гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.