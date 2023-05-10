Варан назвал игрока, у которого учился больше всего

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан назвал футболиста, у которого учился больше всего. Выбор француза пал на Криштиану Роналду, с которым защитник выступал за мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

«Игрок, у которого я учился больше всего? Я бы назвал Криштиану Роналду. Он уделяет внимание каждой детали, демонстрирует огромную мотивацию на каждой тренировке, в каждом матче. Криштиану всегда уверен и не останавливается на достигнутом», – цитирует Варана Madrid Zone.

Напомним, Роналду по ходу этого сезона покинул «Манчестер Юнайтед» и присоединился к «Аль-Насру» из Саудовской Аравии.