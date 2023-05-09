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Источник: Де Хеа согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

09 Мая 2023 • 22:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
13.05 17:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа согласовал новый контракт с клубом, об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, в условиях нового соглашения более низкая базовая зарплата, бонусы за сыгранные матчи и продвижение в турнирах, к тому же испанскому голкиперу не гарантируется место в стартовом составе.

Действующий контракт 32-летнего голкипера с «красными дьяволами», за которых он выступает с 2011 года, рассчитан до 30 июня.

В текущем сезоне де Хеа принял участие в 53 играх во всех турнирах, в которых пропустил 57 мячей и 23 раза оставил ворота в неприкосновенности. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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