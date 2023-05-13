Де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа провёл больше всех матчей «на ноль» в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

Сегодня, 13 мая, подопечные Эрика тен Хага одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Эта встреча стала 16-й, в которой де Хеа не пропустил ни одного мяча.

На данный момент по 13 «сухих» матчей провели Алиссон Беккер, Ник Поуп и Аарон Ремсдейл. Никто из них уже не сможет опередить по этому показателю де Хеа, однако у них еще есть шанс разделить с ним награду.

Стоит отметить, что рекорд в АПЛ по сыгранным матчам «на ноль» за один сезон принадлежит все тому же де Хеа (18 игр).