Зоммер – главная цель «Манчестер Юнайтед» на замену де Хеа

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер имеет неплохие шансы на переход в «Манчестер Юнайтед». По информации от Caught Offside, швейцарец будет главной трансферной целью «красных дьяволов» ближайшим летом на замену Давиду де Хеа.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в роли основного голкипера именно Зоммера в следующем сезоне. Янн перебрался в «Баварию» за 12 миллионов евро в январе, но так как скоро вернётся в строй Мануэль Нойер, мюнхенский клуб будет готов отпустить швейцарца.

34-летний провёл 26 матчей в этом розыгрыше Бундеслиги, где сохранил свои ворота сухими 8 раз.