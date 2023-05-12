Рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг не против прихода в его команду молодого центрального полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. Слухом делится Football Insider.

По информации источника, нидерландец хочет добавить больше силы и физической мощи своей полузащите в следующем сезоне. Онана – отличный кандидат, чтобы дополнить технические способности Бруну Фернандеша и Кристиана Эриксена. Поэтому специалист дал «зелёный свет» своему руководству на осуществление трансфера адаптированного к АПЛ игрока.

Амаду Онана – 21-летний хавбек сражающегося за выживание в АПЛ «Эвертона». В текущем сезоне на его счету набралось 32 игры за «ирисок», в них он один раз забил и два раза ассистировал. Контракт бельгийца с ливерпульским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Амаду Онана летом будет стоить свыше 60 миллионов евро