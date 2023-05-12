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Тен Хаг одобрил возможный трансфер Амаду Онаны в «Манчестер Юнайтед» слухи

12 Мая 2023 • 17:46 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
Через 21 ч. 46 мин.

Рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг не против прихода в его команду молодого центрального полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. Слухом делится Football Insider.

По информации источника, нидерландец хочет добавить больше силы и физической мощи своей полузащите в следующем сезоне. Онана – отличный кандидат, чтобы дополнить технические способности Бруну Фернандеша и Кристиана Эриксена. Поэтому специалист дал «зелёный свет» своему руководству на осуществление трансфера адаптированного к АПЛ игрока.

Амаду Онана – 21-летний хавбек сражающегося за выживание в АПЛ «Эвертона». В текущем сезоне на его счету набралось 32 игры за «ирисок», в них он один раз забил и два раза ассистировал. Контракт бельгийца с ливерпульским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Амаду Онана летом будет стоить свыше 60 миллионов евро

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Амаду Онана
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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