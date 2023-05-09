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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за нападающего «Бенфики»

09 Мая 2023 • 21:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
13.05 17:00

Форвард «Бенфики» Гонсало Рамос может пополнить состав «Ювентуса» или «Манчестер Юнайтед.

Daily Mirror утверждает, что «красные дьяволы» готовы выделить на трансфер 21-летнего уругвайца до 115 миллионов евро. Однако, по информации источника, «Ювентус» также заинтересован в талантливом форварде и уже вступил в переговоры с португальским клубом, но «старая синьора» рассчитывает взять игрока за 80 млн евро, но в случае чего «Ювентус» готов выложить те же 115 млн.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 25 голов и записал на свой счет 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Манчестер Юнайтед Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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