«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за нападающего «Бенфики»

Форвард «Бенфики» Гонсало Рамос может пополнить состав «Ювентуса» или «Манчестер Юнайтед.

Daily Mirror утверждает, что «красные дьяволы» готовы выделить на трансфер 21-летнего уругвайца до 115 миллионов евро. Однако, по информации источника, «Ювентус» также заинтересован в талантливом форварде и уже вступил в переговоры с португальским клубом, но «старая синьора» рассчитывает взять игрока за 80 млн евро, но в случае чего «Ювентус» готов выложить те же 115 млн.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 25 голов и записал на свой счет 11 ассистов.