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«Манчестер Юнайтед» ворвался в гонку за Гравенберхом

13 Мая 2023 • 10:13 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.00 2 18.00
Через 6 ч. 3 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх попал в сферу интересов очередного английского топ-клуба. По информации от Liverpool Echo, в гонку за футболистом включился «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» прошлым летом пытались приобрести нидерландца у амстердамского «Аякса». Тренер Эрик тен Хаг хотел привести Райана вслед за собой на «Олд Траффорд», но хавбек выбрал «Баварию», где не получает стабильной игровой практики в нынешнем сезоне.

В гонке за Гравенберхом пока лидирует «Ливерпуль», игроком также интересуется «Манчестер Сити». Летом многое будет зависеть от желания «Баварии», которая пока не хочет отпускать молодого полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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