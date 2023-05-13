«Манчестер Юнайтед» ворвался в гонку за Гравенберхом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх попал в сферу интересов очередного английского топ-клуба. По информации от Liverpool Echo, в гонку за футболистом включился «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» прошлым летом пытались приобрести нидерландца у амстердамского «Аякса». Тренер Эрик тен Хаг хотел привести Райана вслед за собой на «Олд Траффорд», но хавбек выбрал «Баварию», где не получает стабильной игровой практики в нынешнем сезоне.

В гонке за Гравенберхом пока лидирует «Ливерпуль», игроком также интересуется «Манчестер Сити». Летом многое будет зависеть от желания «Баварии», которая пока не хочет отпускать молодого полузащитника.