Сульшер: «Когда я вернусь к тренерской работе? Мне нужно найти клуб, который меня привлекает»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер рассказал, при каком условии вернётся к тренерской работе. Напомним, норвежец был уволен со своего поста в стане «красных дьяволов» осенью 2021 года.

«Когда я вернусь к тренерской работе? Это должно быть нечто особенное. Не исключено, что попробую себя в новой культуре. Мне нужно найти клуб, который меня привлекает. Возможно, меня пригласят обратно в «Манчестер Юнайтед», только в другой должности. Кто знает?», – цитирует Сульшера The Athletic.

Напомним, ранее Сульшер также возглавлял такие клубы, как «Мёльде» и «Кардифф».