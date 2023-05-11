Три топ-клуба АПЛ хотят забрать Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуала, 30-летний голкипер, вероятно, покинет клуб в предстоящее трансферное окно. По информации источника, в услугах аргентинского футболиста заинтересованы несколько команд Английской премьер-лиги, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

В текущем сезоне Мартинес принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 36 голов и 13 раз сыграл «на ноль». Контракт аргентинца с «Астон Виллой» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 28 миллионов евро.