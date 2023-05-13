Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Могли забить больше, но вратарь сыграл невероятно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш побеседовал с журналистами после победы своей команды над «Вулверхэмптоном».

Хозяева «Олд Траффорд» забили два безответных мяча, однако одним из героев встречи стал голкипер «волков» Дэниел Бентли, проводивший свой дебютный матч в Премьер-лиге.

«Мы здорово играли и могли забить больше, но вратарь «Вулвз» был очень хорош – благодаря его спасениям соперники оставались в игре. Это не тот случай, когда мы упускали шансы, а именно уверенная игра голкипера, которому нужно отдать должное. Мы знали, что нам необходима победа, учитывая недавние неудачи», – цитирует журналист Шамун Хафез португальца.