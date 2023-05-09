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«Манчестер Юнайтед» сразится за Райса с «Арсеналом» и «Челси»

09 Мая 2023 • 10:37 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

«Манчестер Юнайтед» намерен составить конкуренцию «Арсеналу» и «Челси» в борьбе за капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от Sky Sports, манкунианцы готовы побороться за опорного полузащитника.

Летом у Райса будет оставаться всего год по контракту с «Вест Хэмом». Несмотря на это, «молотобойцы» хотят выручить за англичанина 135 миллионов евро. Такие требования могут отпугнуть претендентов, которые могут решить подождать ещё год, чтобы заполучить футболиста свободным агентом.

Если за Райса заплатят 135 миллионов евро, Деклан обойдёт Энцо Фернандеса в списке самых дорогостоящих футболистов в истории Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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