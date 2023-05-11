«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Гехи

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи попал на радары очередного английского топ-клуба. Воспитанник лондонского «Челси» теперь привлекает внимание не только «Арсенала» и «Тоттенхэма», а и «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Сэми Мокбела, «красные дьяволы» пристально наблюдают за английским центральным защитником. «Кристал Пэлас» будет требовать за футболиста минимум 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 20% от этой суммы получит «Челси».

Гехи проводит второй сезон за «Кристал Пэлас». В этом розыгрыше Английской премьер-лиги футболист отметился одним голом в 34 поединках.