«Манчестер Юнайтед» больше не видит в Де Хеа первого номера на ближайшие годы

«Манчестер Юнайтед», скорее всего, начнёт следующий сезон с новым основным голкипером. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, руководство «красных дьяволов» больше не видит Давида де Хеа в качестве первого номера команды.

Грубые ошибки Давида уже надоели главному тренеру Эрику тен Хагу, который вдобавок хочет видеть в команде вратаря, хорошо играющего ногами. Де Хеа может остаться в «Манчестер Юнайтед» в качестве запасного голкипера, если согласится на условия по новому контракту.

Напомним, нынешнее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона.