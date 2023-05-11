«Манчестер Юнайтед» пока не контактировал с Амрабатом насчёт летнего трансфера

«Манчестер Юнайтед» пока не рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По информации от Caught Offside, «красные дьяволы» после января не выходили на связь с марокканским хавбеком.

Напомним, в конце января «Манчестер Юнайтед» обратился к «Фиорентине» по поводу Амрабата, но условия сделки не устроили руководство английской команды. В конечном итоге «красные дьяволы» остановили свой выбор на Марселе Забитцере из мюнхенской «Баварии», который был взят в аренду до конца сезона.

Амрабат сейчас находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Сам футболист хочет присоединиться именно к команде Хави Эрнандеса.