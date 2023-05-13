Лопетеги: «Проиграли, но игроков упрекнуть не в чем»

В матче тридцать шестого тура английского чемпионата «Вулверхэмптон» не сумел набрать очки в игре с «Манчестер Юнайтед», «волки» пропустили два мяча, однако испанский наставник команды Хулен Лопетеги заявил, что не имеет претензий к игрокам.

- Я не могу быть довольным поражением, но я не могу упрекать своих игроков. Свою внутреннюю цель мы в любом случае обеспечили. За три тура до конца чемпионата мы уже обеспечили себе безопасность. Первая половина первого тайма была хорошей, мы не позволяли сопернику создавать. Но все-таки, нам противостояла команда из зоны Лиги чемпионов, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.