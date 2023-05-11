«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вратаря «Андерлехта»

Голкипер бельгийского «Андерлехта» Барт Вербругген попал на радары «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках нового голкипера. У основного вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа летом заканчивается контракт. Даже если испанец останется в команде, то только в роли запасного.

20-летний Вербругген считается одним из кандидатов для «Манчестер Юнайтед» на роль первого номера. Нидерландский вратарь не имеет серьёзного опыта игры в топ-чемпионатах, но главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг видит во вратаре большой потенциал.

Вербругген ранее также был связан с такими топ-клубами, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», которая рассматривала нидерландца в качестве долгосрочной замены Мануэлю Нойеру.