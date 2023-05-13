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Назван лучший тренер «Манчестер Юнайтед» по набору очков после ухода из клуба Фергюсона

13 Мая 2023 • 00:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
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Через 15 ч. 38 мин.

Портал Transfermarkt подготовил любопытный рейтинг, в котором сравнил каждого из главных тренеров «Манчестер Юнайтед» по среднему числу набранных очков за матч. Что любопытно, первое место рейтинга досталось нынешнему наставнику манкунианцев Эрику тен Хагу.

Так, у нидерландского специалиста в среднем по 2,14 набранных очка за матч при 57 играх. Следом идёт Жозе Моуриньо – под руководством «Особенного» английский гранд набирал в среднем 1,97 очка за игру при 144 сыгранных встречах.

На третьем месте – Луи ван Галь, при нём «МЮ» в среднем за матч набирал 1,81 очка. Немного отстал Уле Гуннар Сульшер – 1,79 очка за игру.

Замыкает пятёрку Дэвид Мойес – 1,73 очка за матч. Последнее место в шестёрке – у сильно отставшего в рейтинге Ральфа Рангника, 1,45 набранных очков за игру.

На данный момент «МЮ» Эрика тен Хага сражается за место в Лиге чемпионов по окончании сезона в АПЛ. Клуб идёт на четвёртом месте, отрываясь от идущего на пятой строчке «Ливерпуля» всего лишь на один балл.

Тен Хаг рассказал, смогут ли Рэшфорд и Варан сыграть с «Вулверхэмптоном»

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Луи Ван Галь Дэвид Мойес Уле Гуннар Сульшер Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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