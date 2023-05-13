Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» не хватает реализации»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после победы над «Вулверхэмптоном» в поединке Премьер-лиги (2:0).

«Красные дьяволы» значительно превзошли «волков» по ударам, однако вопрос о победителе был снят лишь в самой концовке встречи, когда вышедший на замену Алехандро Гарначо установил на табло окончательный счёт.

«Крайне важная победа. Мы должны были прийти в себя после череды неудач и грубых ошибок в матчах, и сегодня нам это удалось. Мы традиционно хороши в том, что делаем вратаря соперников главной звездой матча – так было и сегодня, и во встрече с «Брайтоном». Нужно прибавлять в реализации», – заявил в послематчевом интервью тен Хаг.