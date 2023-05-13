«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «волков» и оторвался от «Ливерпуля» в борьбе за Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 36-го тура АПЛ состоялся 13 мая на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» докрасна раскалил интригу в битве за четвёртое лигочемпионское место и просто обязан был обыгрывать «волков», дабы чуть поумерить пыл разогнавшегося «Ливерпуля». Антони, Санчо, Бруну Фернандеш и Марсьяль со стартового свистка взялись за дело. Не было преимущества по владению, зато каждую свою атаку «дьяволы» старались завершать ударом.

Только за первый тайм «Манчестер Юнайтед» 16 раз пробил в сторону ворот Бентли, правда, угрозу нёс только каждый пятый. Начал «созидать» для «дьяволов» Доусон. Поперечная передача защитника «волков» застала врасплох Килмена, тот поскользнулся и позволил Антони завладеть мячом. Бразилец с линии штрафной площади моментально пробил, немного не попав в створ.

На исходе получаса уже партнёры создали момент для Антони. Санчо подключил Шоу, Люк мягко навесил, а на дальней штанге выскочил бразилец, но опять же пробил мимо ворот. «Манчестер Юнайтед» продолжил натиск и через три минуты всё-таки отличился. Каземиро выиграл борьбу у Килмена, и отпасовал на Фернандеша. Бруну выдал предголевую передачу направо, туда ворвался Антони, выманил на себя голкипера и покатил на Марсьяля, бежавшего параллельно. Антони ударом в касание завершил прекрасную атаку – 1:0.

«Вулверхэмптон» почти не появлялся у ворот Давида Де Хеа, но постоянные атаки «Манчестер Юнайтед» несли всё меньше остроты, а минимальное преимущество в счёте всё больше напрягало. И стали возникать неприятные эпизоды: так в одном из подходов Де Хеа опрометчиво выскочил на Хвана, тот голкипера оббежал и мог падать, но попытался доиграть эпизод до конца. А пока поднимал голову, уже был накрыт подоспевшими защитниками.

Мог закрыть нервную концовку Джедон Санчо, разыгравший аккуратную «стеночку» с Вегхорстом. Ворвался он в штрафную площадь, убрал на замахе Доусона и пальнул в дальний угол, вот только Бентли вовремя отстегнул руку и спас «Вулверхэмптон» от второго пропущенного гола. Тогда спас, но на 4-й добавленной минуте хозяева всё-таки увеличили своё преимущество в счёте. Свежий Алехандро Гарначо бильярдным ударом завершил контратаку, оживлённую шикарной передачей Бруну Фернандеша - 2:0.

Побеждает «МЮ», догоняет «Ньюкасл» по набранным очкам и отрывается от «Ливерпуля». При равном количестве матчей «красные» проигрывают «дьяволам» четыре балла.