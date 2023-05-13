Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «волков» и оторвался от «Ливерпуля» в борьбе за Лигу чемпионов

13 Мая 2023 • 18:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Вулверхэмптон
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 36-го тура АПЛ состоялся 13 мая на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:0Вулверхэмптон
(1:0) Марсьяль Антони32'  
(2:0) Гарначо Алехандро  
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран Рафаэль 81' (Магуайр Гарри ( 81') Линделоф ВикторШоу ЛюкКаземиро Карлос  36'Эриксен Кристиан 81' (Фред Сантос ( 81') АнтониФернандеш БрунуСанчо Джедон 82' (Гарначо Алехандро ( 82') Марсьяль Антони 69' (Вегхорст Ваут ( 69')
Запасные: Пельистри ФакундоБатлэнд ДжекМаласиа ТиреллДалот ДиогуЭланга Энтони
Бентли ДаниелСемеду НелсонДоусон Крэйг  88'Килман МаксГомеш Тоти 62' (Буэно Уго ( 62') Луис Матеус IIЛемина Марио 75' (Траоре Адама ( 75') Невеш РубенНету Педру 46' (Хи-Чан Хван ( 46') Кунья Матеус 61' (Поденсе Даниэл ( 61') Коста Диего  15' 78' (Хименес Рауль ( 78')
Запасные: Гомес ЖоаоСарабия ПаблоСа ЖозеКоллинз Натан
13 мая. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Манчестер Юнайтед» докрасна раскалил интригу в битве за четвёртое лигочемпионское место и просто обязан был обыгрывать «волков», дабы чуть поумерить пыл разогнавшегося «Ливерпуля». Антони, Санчо, Бруну Фернандеш и Марсьяль со стартового свистка взялись за дело. Не было преимущества по владению, зато каждую свою атаку «дьяволы» старались завершать ударом.

Только за первый тайм «Манчестер Юнайтед» 16 раз пробил в сторону ворот Бентли, правда, угрозу нёс только каждый пятый. Начал «созидать» для «дьяволов» Доусон. Поперечная передача защитника «волков» застала врасплох Килмена, тот поскользнулся и позволил Антони завладеть мячом. Бразилец с линии штрафной площади моментально пробил, немного не попав в створ.

На исходе получаса уже партнёры создали момент для Антони. Санчо подключил Шоу, Люк мягко навесил, а на дальней штанге выскочил бразилец, но опять же пробил мимо ворот. «Манчестер Юнайтед» продолжил натиск и через три минуты всё-таки отличился. Каземиро выиграл борьбу у Килмена, и отпасовал на Фернандеша. Бруну выдал предголевую передачу направо, туда ворвался Антони, выманил на себя голкипера и покатил на Марсьяля, бежавшего параллельно. Антони ударом в касание завершил прекрасную атаку – 1:0.

«Вулверхэмптон» почти не появлялся у ворот Давида Де Хеа, но постоянные атаки «Манчестер Юнайтед» несли всё меньше остроты, а минимальное преимущество в счёте всё больше напрягало. И стали возникать неприятные эпизоды: так в одном из подходов Де Хеа опрометчиво выскочил на Хвана, тот голкипера оббежал и мог падать, но попытался доиграть эпизод до конца. А пока поднимал голову, уже был накрыт подоспевшими защитниками.

Мог закрыть нервную концовку Джедон Санчо, разыгравший аккуратную «стеночку» с Вегхорстом. Ворвался он в штрафную площадь, убрал на замахе Доусона и пальнул в дальний угол, вот только Бентли вовремя отстегнул руку и спас «Вулверхэмптон» от второго пропущенного гола. Тогда спас, но на 4-й добавленной минуте хозяева всё-таки увеличили своё преимущество в счёте. Свежий Алехандро Гарначо бильярдным ударом завершил контратаку, оживлённую шикарной передачей Бруну Фернандеша - 2:0.

Побеждает «МЮ», догоняет «Ньюкасл» по набранным очкам и отрывается от «Ливерпуля». При равном количестве матчей «красные» проигрывают «дьяволам» четыре балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лидс Лидс
Ньюкасл Ньюкасл
2
2
3.85 4.10 1.87
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
1
2.45 3.55 2.85
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
2
0
1.96 3.50 4.10
Видео
13.05.23 в 17:00
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
Видео
13.05.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
Видео
Окончен
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
2
1.48 4.70 6.80
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Фулхэм Фулхэм
0
2
2.55 3.20 2.95
Видео
13.05.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.56 4.50 5.60
Видео
14.05.23 в 16:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
12.00 6.20 1.26
Видео
14.05.23 в 16:00
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.23 3.40 3.35
Видео
14.05.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
1.89 3.95 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
20:15 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы играли слишком медленно»
20:13 · Англия. Премьер-лига
За восемь игр при Ходжсоне Эзе забил больше, чем за 40 при Виейра
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» одержал 38-ю победу в сезоне
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выиграл лишь в двух матчах против новичков сезона в АПЛ
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» Эмери набирает в среднем по два очка за игру
19:20 · Англия. Премьер-лига
Олисе установил рекорд «Кристал Пэлас» по ассистам за сезон
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» спокойно обыграл «Борнмут»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» вылетел из АПЛ, проиграв «Фулхэму»
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» разобралась с «Тоттенхэмом» 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест» 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» семь раз пропускал в первую десятиминутку за последние пять матчей
16:54 · Англия. Премьер-лига
Команды Эллардайса за девять лет ни разу не уступали «Ньюкаслу» дома
16:43 · Англия. Премьер-лига
Назван самый результативный игрок в топ-10 лигах Европы с начала апреля
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не удержал победу в матче с «Лидсом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем