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Тевес: «Гарначо достаточно хорош для игры за «Манчестер Юнайтед»

12 Мая 2023 • 15:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
1 1.37 X 5.10 2 8.50
13.05 17:00

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес оценил уровень своего соотечественника Алехандро Гарначо, который защищает цвета «красных дьяволов» в настоящее время.

«Гарначо достаточно хорош для игры за «Манчестер Юнайтед». Он выступает за одну из трёх крупнейших команд планеты. В это число я бы отнёс мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Ты должен быть отличным игроком, чтобы выступать за такую команду», – цитирует Тевеса Utd Plug.

Напомним, Тевес за свою карьеру успел поиграть как за «Манчестер Юнайтед», так и за «Манчестер Сити». Аргентинец брал чемпионство АПЛ в составе обеих команд.

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Манчестер Юнайтед Карлос Тевес Алехандро Гарначо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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