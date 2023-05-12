Тевес: «Гарначо достаточно хорош для игры за «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес оценил уровень своего соотечественника Алехандро Гарначо, который защищает цвета «красных дьяволов» в настоящее время.

«Гарначо достаточно хорош для игры за «Манчестер Юнайтед». Он выступает за одну из трёх крупнейших команд планеты. В это число я бы отнёс мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Ты должен быть отличным игроком, чтобы выступать за такую команду», – цитирует Тевеса Utd Plug.

Напомним, Тевес за свою карьеру успел поиграть как за «Манчестер Юнайтед», так и за «Манчестер Сити». Аргентинец брал чемпионство АПЛ в составе обеих команд.